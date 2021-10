Un saluto e un grazie a tutti Voi da Milano

Un saluto e un grazie a tutti Voi da Milano.

Buonasera a tutti.

Ho appena terminato di vedere il saluto del Direttore all'interno del telegiornale con il saluto ai nuovi telespettatori italiani collegati finalmente nel mux Rai. Un evento che attendevo da sempre, fin quando - ad esempio - RTV trasmetteva l'Eurovision Song Contest mentre la Rai era ancora assente dall'evento. Finalmente ora ci siamo, e davvero non posso che ringraziarVi tutto per l'impegno profuso e il risultato raggiunto.

Augurandomi un prossimo - e pressochè scontato - momento di revisione delle numerazioni digitali LCN (l'831 è davvero ingeneroso per una emittente di Stato e di qualità) avrei due suggerimenti veloci, se possibile:

1) Deducendo che la ritrasmissione nel mux digitale DTT Rai avvenga direttamente da alimentazione via satellite, suggerirei di eliminare - proprio da satellite - la dicitura HD in quanto - se riportata sul terrestre come ora avviene - risulta fuorviante, non essendo l'emissione in Italia al momento ancora in HD, bensì SD.

2) Mi piacerebbe trovare il palinsesto di RTV sui settimanali italiani che si occupano di programmi tv (es. Sorrisi e canzoni, Telesette, ecc.). Sarebbe interessante quindi un contatto da parte Vostra alle loro redazioni al fine di diffondere ancora di più la comunicazione all'utenza della Vostra interessante programmazione Torno a ringraziarVi per quanto fatto, per l'attenzione che mi avete riservato e rimango a disposizione nel caso. I più cordiali saluti e felicitazioni

Andrea Lombardo - Milano





LA RISPOSTA DEL DIRETTORE

Grazie a lei per quello che ci scrive.

Sul logo hd di cui ci scrive, il dtt ripete al momento il segnale del satellite che trasmette in hd. Non sarebbe giusto non dire a chi è abbonato a Sky che il programma non è in hd. Stiamo lavorando perché sia tutto in hd e ci auguriamo che possa accadere prima possibile.

Cordialmente cr





LA RIPOSTA

Grazie mille, direttore.

Onorato per la Sua gentile risposta (La ascolto saltuariamente anche nella rassegna stampa mattutina di Radio Radicale). Attendo quindi i prossimi sviluppi tecnici e ancora tantissimi complimenti.

Saluti Andrea Lombardo

[Banner_Google_ADS]





I più letti della settimana: