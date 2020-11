Borgo Maggiore: i ringraziamenti del Capitano eletto Barbara Bollini

Borgo Maggiore: i ringraziamenti del Capitano eletto Barbara Bollini.

L'eletto Capitano di Castello di Borgo Maggiore, Barbara Bollini, desidera ringraziare tutte le persone che ieri si sono recate alle urne ed hanno contribuito, con il loro voto, al raggiungimento del quorum necessario alla lista TUTTI INSIEME UNA GRANDE FAMIGLIA del Castello di Borgo Maggiore. Ringrazia con tutto il cuore per la fiducia data alla sua persona e alla squadra, i candidati che nel percorso di questa avventura, completamente nuova per alcuni, hanno creduto e contribuito con passione e volontà. SARA ANGELINI, ANDREA BARULLI, GIAN LUCA BATTAZZA, ROBERTA CANAREZZA, GABRIELE CECCHETTI, VINCENZO COLONNA, MARIA CRISTINA CONTI, ANGELO GABRIELLI, CATHERINE MARIE MACINA, SERGIO NANNI, SABRINA PAZZINI, SONIA RICCARDI, MATTEO SARTINI, TIZIANA TOCCACELI, ITALO VOLPINARI. Esprime un sentito ringraziamento ai parrocchiani e alle associazioni del Castello di Borgo Maggiore, ai collaboratori che hanno seguito lei e la sua squadra per tutto il "tragitto elettorale", Marina, Giulia, Luca e Cristina. Grazie!!! Ora il Capitano di Castello eletto si appresta ad iniziare un nuovo corso con una nuova Giunta di Castello caratterizzata dalla determinazione e dalla passione che ognuno di loro ha dimostrato in campagna elettorale, con la speranza di essere all'altezza di tanta stima e fiducia. Manifesta un dovuto ringraziamento al Capitano di Castello uscente Federico Cavalli e ai suoi membri di Giunta, per tutto il loro impegno e dedizione che hanno dimostrato in questi sei anni di mandato. Infine ringrazia tutta la sua grandissima famiglia a partire dal marito Gilberto dal figlio Alessandro per tutto il sostegno e la fiducia che ha ricevuto durante questa nuova avventura. "Amo il mio Castello di Borgo Maggiore e i suoi abitanti. Vi abbraccio e Vi ringrazio a tutti". Queste le parole di Barbara Bollini Capitano di Castello di Borgo Maggiore.

c.s. Barbara Bollini, capolista "Tutti insieme una grande famiglia"

