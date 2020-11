Chiesanuova Avanti: appello al voto

I candidati della Lista Chiesanuova Avanti rinnovano il loro appello affinché i concittadini e residenti della comunità di Chiesanuova si rechino a votare nella giornata di domenica 29 Novembre. Un sostegno che dia forza alla futura giunta di svolgere il suo mandato per realizzare i progetti e monitorare i servizi di manutenzioni ordinaria e straordinaria all’interno del nostro castello. Oggi si chiude la campagna elettorale condizionata dall’emergenza Covid-19 che per garantire la salute e sicurezza delle persone, ci ha tenuto più distanti fisicamente, ma vicini grazie a social network. Consapevoli di questo momento particolare, abbiamo ritenuto doveroso ridurre al minimo le spese di campagna elettorale evitando inutili sprechi, affinché le risorse economiche vengano utilizzate per sostenere altre priorità all’interno della Repubblica. Chiesanuova Avanti ha speso 295€ a fronte di un contributo di 2500€ previsto per legge per la promozione della lista e restituirà il restante ammontare che appartiene a tutta la comunità. Ci auguriamo presto di poter tornare in piazza tutti insieme a divertirci con le nostre sagre ed eventi.





Comunicato stampa

Chiesanuova Avanti