"Fiorentino Viva" ospita il Comites nella serata di chiusura della campagna elettorale.

La lista FIORENTINO VIVA invita i cittadini del castello di Fiorentino venerdì 27 novembre p.v. alle ore 21:00 sempre nella Sala del cinema del Centro Sociale, per l’ultima serata utile della campagna elettorale, poi ancora per recarsi a votare domenica 29 per l’elezione del Capitano e della Giunta di Castello di Fiorentino. La lista è capitanata da Claudio Mancini e formata dai candidati a membro di giunta Annalisa Nanni (n.1), Maddalena Amici (n.2), Marina Tabarrini (n.3) Lidia Mini (n.4) Claudia Guidi (n.5) Maria Capuano (n.6) e da Katiuscia Marani (n.7). Unire e non dividere per ridare valore e qualità ad una Fiorentino nuova, è il motto che ci ha accompagnati per oltre due settimane nel confronto con i cittadini, che da questa elezione 2020 vedrà la partecipazione anche degli stranieri residenti nel castello da oltre 10 anni. Proprio in quest’ultima serata abbiamo approfittato della disponibilità del COMITES, Comitato degli Italiani Residenti all’Estero, che ci onorerà con il suo Presidente Diego Renzi il quale interverrà per i ringraziamenti di rito alla nuova legge elettorale. Oltre agli argomenti riguardanti Ambiente – Servizi – Sicurezza e Salute – Socialità – Trasparenza – si tratteranno le motivazioni molto importanti del perché sostenere Fiorentino Viva, delle attualità relative a viabilità e sicurezza stradale, ma non di meno della grande emergenza sanitaria che il paese sta attraversando e delle procedure anti-Covid che il Congresso di Stato con la collaborazione degli enti competenti, Protezione Civile e Dipartimento Sanità Pubblica, hanno studiato per rendere sicura l’espressione del voto nei seggi elettorali per tutti i cittadini di Fiorentino. Nello stesso contesto di crisi anche economica per il paese, rendiamo noto i costi sostenuti con oculatezza per questa campagna elettorale che Fiorentino Viva ha improntato al minimo necessario, permettendo così un rimborso del contributo elettorale che lo stato dispone per ogni lista, del 50% circa. In questo momento così difficile per il paese, il tuo voto è ancora più importante perché dimostrerà quanto vuole essere incisivo il tuo pensiero di cittadino. Sostenendo Fiorentino Viva si renderanno reali progetti che la cittadinanza troverà utili per la vita quotidiana e per una crescita culturale e civica nel castello. Vi aspettiamo numerosi ma contingentati nel rispetto delle disposizioni anti-covid che sono la nostra libertà. Facebook ed Instagram sono i social network dove poter trovare le informazioni del programma e dei candidati di questa lista. Aiutaci a ridare valore e qualità alla “nostra” Fiorentino, sostieni Fiorentino Viva.

c.s. lista "Fiorentino Viva"

