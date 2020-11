Fiorentino Viva: penultimo appuntamento di campagna elettorale

Penultimo appuntamento dei comizi previsti per la lista FIORENTINO VIVA in occasione della campagna elettorale per il rinnovo del Capitano e delle Giunte di Castello, che si terrà alle ore 21:00 di lunedì 23 novembre p.v. sempre nella Sala del Centro Sociale di Fiorentino. I candidati si presenteranno alla cittadinanza illustrando le parti del programma elettorale preparato per la conduzione del castello per i prossimi cinque anni. Convinti che le cose possano essere migliorate sempre, con la partecipazione dei cittadini ed il coinvolgimento importante delle associazioni di volontariato, culturali, del circolo anziani Sei+, delle aggregazioni religiose, nonché per la prima volta anche dei residenti stranieri da oltre 10 anni che vivono il castello, la Lista FIORENTINO VIVA capitanata dal Candidato Claudio Mancini, si apriranno al confronto ed alle domande dei presenti alla serata. Ribadendo il loro motto che dice: unire e non dividere, per ridare valore e qualità ad una Fiorentino nuova, più vivibile e più partecipata dai cittadini. I temi del programma sintetizzati in 5 macro argomenti, sono: Ambiente–Servizi–Socialità–Sicurezza e Salute –Trasparenza. Partendo dalle criticità e dall’attualità dei problemi del castello, può partire un dialogo di confronto e di discussione con i cittadini presenti alla serata. FIORENTINO VIVA ricorda sempre inoltre ai lettori che è presente sui social network Facebook e Instagram dove è possibile porre domande ed informarsi nonché prendere visione di tutto il materiale della campagna elettorale e le fotografie paesaggistiche del Castello. Vi aspettiamo lunedì sera sempre nel rispetto delle disposizioni contro il contagio da COVID-19 in sicurezza .