Fiorentino Viva: ringraziamento ai cittadini.

La lista FIORENTINO VIVA ed il suo neo eletto Capitano di Castello di Fiorentino - Claudio Mancini – ringraziano tutti i cittadini che con il loro voto hanno sostenuto questa nuova formazione civica. Siamo molto soddisfatti del risultato ottenuto, Fiorentino Viva tutta ha lavorato molto bene per questo risultato, anche se la partecipazione dei cittadini del castello di Fiorentino ha avuto una flessione sicuramente legata anche a questa pandemia che opprime e preoccupa. Questo avvalora ancora di più il loro voto e la loro scelta della Giunta e del suo Capitano, che inizierà subito un’analisi delle cose da fare appena riceverà il mandato dopo il giuramento a palazzo. Siamo consapevoli di avere ricevuto un mandato importante per il castello, che noi tutti prendiamo con serietà ed eccitazione, cercando di attuare l’aggregazione ed il coinvolgimento di tutti i cittadini proclamato in campagna elettorale e nel suo programma, anche della lista avversaria e dei suoi rappresentanti, perché Fiorentino è di tutti i suoi abitanti. Un grazie immenso va anche alla popolazione dei residenti non sammarinesi presenti nel castello di Fiorentino, che da queste elezioni 2020 per la prima volta hanno avuto la possibilità di esprimersi e di partecipare al voto. A breve, dopo aver preso conoscenza dell’attuale e dei progetti in corso d’opera che l’amministrazione uscente ci trasmetterà, inizierà l’avvio dell’organizzazione di un dialogo continuo con la cittadinanza per trovare quegli spunti e peculiarità del paese che possano costruire e consolidare un’amicizia tra compaesani e che possa elevare la vivibilità del castello.

Comunicato stampa

