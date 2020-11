"Fiorentino Viva" sull'appuntamento del 19 novembre

"Fiorentino Viva" sull'appuntamento del 19 novembre.

Giovedì 19 novembre p.v. continua con il secondo appuntamento il confronto con la cittadinanza per la lista FIORENTINO VIVA, momento nel quale si affronteranno i temi del programma sintetizzati in 5 macro argomenti, che sono: Ambiente–Servizi–Socialità–Sicurezza e Salute –Trasparenza. Vista la gradita partecipazione della prima serata e lo scambio di opinioni con il pubblico, per le criticità e l’attualità dei problemi del castello nonché alcune proposte integrative di idee, la lista Fiorentino Viva aspetta la cittadinanza alle ore 21:00 sempre nella sala cinema del Centro Sociale di Fiorentino. FIORENTINO VIVA vuole unire e non dividere, nasce con l’intento di ridare valore e qualità ad una Fiorentino nuova, più vivibile e più partecipata dai cittadini. Ricorda inoltre ai lettori che la lista Fiorentino Viva è presente sui social network di Facebook ed Instagram, dove è possibile informarsi e prendere visione di tutto il materiale della campagna elettorale nonchè delle fotografie paesaggistiche del Castello. Vediamoci giovedì sera sempre in sicurezza come da disposizioni di legge anticovid.

c.s. FIORENTINO VIVA

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});



I più letti della settimana: