La lista civica "UniAMO San Marino" ringrazia.

UniAMO San Marino ringrazia con orgoglio quanti hanno voluto scegliere di votare la nostra Lista Civica e di proseguire con un’esperienza ricca e innovativa. La nostra squadra capitanata da Tomaso Rossini, già da domani ripartirà con rinnovata vitalità per porsi come fulcro operativo del Castello per affrontare il grave momento che stiamo attraversando. Sarà anche proiettata al futuro ed alla realizzazione del nostro programma, prescelto dagli elettori, la cui caratteristica è proprio la fattibilità e la concretezza delle proposte. Nonostante il calo di affluenza rilevato, che l’emergenza Covid ha sicuramente acuito, riteniamo che il grande successo abbia ripagato l’impegno di essere sempre presenti ed in ascolto della cittadinanza. Impegno che porteremo avanti avviando progetti di dialogo continuo. Ci teniamo a ringraziare le liste ed i candidati a noi contrapposti in queste elezioni perché tutti insieme abbiamo dato vita ad una campagna elettorale corretta e ricca di contenuti, spunti che per la prossima amministrazione potranno essere utili e saranno la base di una gestione aperta al dialogo. Da Tomaso, Marino, Secondo, Nico, Augusta, Marilia, Andrea, Alberto, Enzo Alberto 575 volte grazie!

c.s. Uniamo San Marino

