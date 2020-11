Un Castello per tutti... Insieme si può: appello al voto

Un Castello per tutti... Insieme si può: appello al voto.

La Lista “UN CASTELLO PER TUTTI… INSIEME SI PUÒ”, con capolista Roberto Ercolani, si è presentata alla cittadinanza del Castello di Serravalle, carica di voglia di fare con responsabilità, idee e disponibilità all’ascolto, per meglio rispondere alle esigenze della collettività.

Partendo dal presupposto che siamo certi del fatto che le problematiche vadano affrontate dialogando e collaborando con le persone e le Istituzioni al fine di trovare le migliori soluzioni con impegno, competenza, dedizione e passione, tutti i candidati della Lista fanno appello ad andare a votare domenica 29 Novembre. Compito della Giunta, per le facoltà che le sono proprie, è quello di essere il tramite tra le necessità e i problemi della comunità del Castello e le Istituzioni preposte a risolverli. La Giunta deve farsi da portavoce operativo e proattivo nella crescita del paese, raccogliendo le indicazioni della popolazione e delle realtà associative, coordinando le iniziative e proponendo delle soluzioni.

Proprio nel proporre soluzioni ai problemi, la Giunta potrà avere più considerazione da parte delle Istituzioni, maggiore sarà il supporto della cittadinanza e dei residenti che da quest'anno possono esprimere il loro diritto di voto; anche per questo motivo è importante andare a votare.

La nostra Lista è composta da persone che non hanno ambizioni di carriera politica, ma che vogliono operare per il Paese e per la comunità. Ogni candidato, a modo suo e per le sue competenze, è già attivo nel Castello. Con il vostro voto potete scegliere di eleggerci all’interno della Giunta, dove potremo così portare le capacità e modalità maturate nelle esperienze realizzate nel sociale.

Le Giunte sono l’espressione democratica della cittadinanza. L’invito per Domenica 29 Novembre è di andare a votare e di scegliere i candidati operativi che vogliono agire per il bene degli abitanti del Castello di Serravalle.

Il Castello di Serravalle è una realtà che necessita di una amministrazione locale, libera dalle ingerenze partitiche. Servono persone che possano dare continuità e allo stesso tempo rinnovamento. Serravalle ha bisogno di riportare l'attenzione al concreto delle relazioni, della valorizzazione delle realtà associative, della sicurezza, della gestione degli spazi e fondamentale sarà riprendere in mano tutte le risorse che fino ad ora sono state poco utilizzate. Non dimentichiamoci che con circa 1/3 della popolazione su 1/6 del territorio, il Castello di Serravalle rappresenta il centro nevralgico della Repubblica di San Marino. Votate con senso civico e rispetto e non cercando il consenso. Ognuno di noi rappresenta lo strumento del cambiamento per un futuro migliore.

Il Capolista Roberto Ercolani

per "Un Castello per tutti ...Insieme si può"





