Un Castello per Tutti …INSIEME si può, mi presento. Il candidato numero 1 Maurizio Boffa.

Ciao sono MAURIZIO BOFFA il candidato numero 1 della lista, che concorre per il Castello di Serravalle, “Un Castello per Tutti …INSIEME si può”, sono nonno, ho due figli trentenni, ed ho iniziato il mio percorso lavorativo al Free Shop e per oltre 30 anni presso la Tonelli S.p.A., due importantissime realtà del nostro Castello. Perito in elettronica industriale, ho sempre coltivato una passione: la tecnologia applicata al "vivere bene". Desidero un mondo sostenibile, partecipo ed organizzo eventi per far conoscere le possibilità che oggi la tecnica offre in questo ambito. Amo passeggiare con la mia bassottina Nanì. Sono membro del direttivo della Federazione Campeggiatori e collaboro con altre associazioni. Operativo e tecnico per natura, commerciale a contatto con la gente per esperienza lavorativa, ho affiancato mia moglie Noemi e la Giunta uscente in varie attività, in particolare nella gestione tecnica della Sala Polivalente. Trovo in questo gruppo il mio “ambiente naturale”, persone che in gran parte conosco da anni, attive nel tessuto sociale, che si rendono ulteriormente disponibili per fare crescere il “ben-essere” nel proprio Castello.



