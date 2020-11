Un Castello per Tutti ...INSIEME si può, mi presento: il candidato numero 11 Stefano Zafferani

Ciao, sono Stefano Zafferani e sono il Candidato numero 11 della lista che concorre per il castello di Serravalle, “Un Castello per Tutti ...INSIEME si può”, sono sposato e padre di due bambine. Ho vissuto a Dogana per 43 anni e negli ultimi 2 a Falciano. Sono commerciale estero per una grossa azienda del circondario, grazie al lavoro negli anni mi sono fatto un'idea molto aperta e concreta delle varie realtà europee e non. Sono capo scout da quasi 25 anni, associazione all'interno della quale ho svolto diversi compiti e in cui sono formatore. Oltre a questo sono socio di una O.N.G. che opera in Kenya con i bambini di strada. Credo che il miglior modo per agire sul territorio sia lavorare sulle relazioni e sulle persone, in special modo sulle nuove generazioni. Per far questo occorre trovare contesti e supporti adeguati. Ho deciso di impegnarmi perché condivido la volontà di fare qualcosa di concreto e operativo e sono sicuro che siamo le persone giuste per farlo.

