Un Castello per Tutti …INSIEME si può, mi presento: Il candidato numero 3 Mauro Granaroli

Ciao, sono Mauro Granaroli e sono il candidato numero 3 della lista che concorre per il castello di Serravalle, “Un Castello per Tutti …INSIEME si può”, sono un ragazzo eclettico di 31 anni che ama stare in mezzo alle persone. Sono sposato e sono babbo di un bellissimo bambino, Lavoro presso l'A.A.S.S. e mi diletto come attore nel mondo del teatro. Faccio parte di varie associazioni culturali che promuovono l'arte e lo spettacolo. Ho deciso di candidarmi in questa Lista perché credo nelle persone che hanno voglia di fare. Riconosco che serve impegnarsi per risolvere i problemi, ma soprattutto credo che ci sia la possibilità di migliorare insieme il nostro Paese, creando un futuro migliore per noi e per i nostri figli.