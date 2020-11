Un Castello per Tutti …INSIEME si può, mi presento: il Candidato numero 9 Matteo Tamagnini

Ciao, sono Matteo Tamagnini e sono il Candidato numero 9 della lista che concorre per il castello di Serravalle, “Un Castello per Tutti …INSIEME si può”, sono sposato con Lucia e sono padre di due figli: Miriam e Manuel. La scelta di candidarmi nasce dall'interesse per il bene comune e dal desiderio di poter mettere a disposizione di tutti l’esperienza acquisita in ambito familiare, lavorativo e associativo di volontariato a 360 gradi. L’incontro con l’esperienza cristiana mi ha portato a coinvolgermi in parrocchia, nella diocesi e in varie realtà ecclesiali. Lavorando nel Centro Sociale S. Andrea, collaborando con altre associazioni, con la Colonia di Chiusi della Verna e il Meeting di Rimini ho ampliato le mie conoscenze e competenze. Nel corso degli anni ho ricoperto la carica di presidente della Consulta delle Associazioni sammarinesi e membro della Commissione Pari Opportunità. Offro la mia disponibilità conscio dei miei limiti e della perfettibilità di ogni soluzione ai problemi che si potranno incontrare.