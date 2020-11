Un Castello per Tutti …INSIEME si può, mi presento: la candidata numero 10 Roberta Toccaceli

Ciao, sono Roberta Toccaceli e sono la Candidata numero 10 della lista che concorre per il castello di Serravalle, “Un Castello per Tutti …INSIEME si può”, ho 50 anni, sono sposata con Massimiliano e mamma di un bambino di 6 anni. Da circa 28 anni sono impiegata presso la Valpharma S.p.A., importante industria farmaceutica sammarinese. Sono membro di Giunta dal 2008 e in questi anni ho maturato un’esperienza che penso possa dare un importante contributo a questa Lista. Pertanto sarei orgogliosa di dare continuità con impegno, esperienza, passione, determinazione e la voglia di fare che mi hanno caratterizzata, soprattutto alla luce della nuova legge sulle Giunte, che attribuisce maggiori responsabilità, restituendo anche dignità e autorevolezza nella gestione del Castello.

