Un Castello per Tutti ...INSIEME si può, mi presento: la candidata numero 4 Gloria Menghi.

Ciao, sono Gloria Menghi e sono la Candidata numero 4 della lista che concorre per il castello di Serravalle, “Un Castello per Tutti ...INSIEME si può”, ho 57 anni, sono sammarinese e nel Settembre 1971 sono tornata dagli Stati Uniti con la mia famiglia e ci siamo trasferiti nel Castello di Serravalle. Sono sposata dal 2003 con Egidio Balzani. Ho due splendidi figli: Eleonora (33 anni) e Riccardo (16 anni). Ho 25 anni di esperienza nel settore turistico. Ho diversi hobby: cucina, giardinaggio e soprattutto amo ballare. Sempre molto attenta alle problematiche che mi vengono presentate e sono predisposta al confronto. Ritengo che la motivazione che mi ha spinto a candidarmi sia stata in primis il fatto di essere attiva nella vita decisionale del nostro Castello. Penso che ognuno di noi, attraverso il proprio impegno e con la propria esperienza possa permettere la giusta spinta positiva per uscire dalla crisi, anche creando nuove opportunità. Mi impegnerò affinché possa dare un sano contributo alla vita del nostro Castello.

