Un Castello per Tutti …INSIEME si può, mi presento: la candidata numero 6 Simona Muccioli

Un Castello per Tutti …INSIEME si può, mi presento: la candidata numero 6 Simona Muccioli.

Ciao, sono Simona Muccioli e sono la Candidata numero 6 della lista che concorre per il castello di Serravalle, “Un Castello per Tutti …INSIEME si può”, sono infermiera presso l’Ospedale di Stato dal 2002, ho lavorato per 10 anni tra medicina e oncologia. Attualmente lavoro nell'ambulatorio di diabetogia-endrocrinologia. Ho frequentato l'Accademy Healthy Habits per migliorare lo stile di vita mio e dei miei pazienti. Da sempre impegnata nel sociale, in diocesi, in parrocchia, nel coro come cantante e "chitarrista", nella associazione infermieri e “Accoglienza della Vita”, dedita alle attività all'aria aperta e al ballo. Mi sono candidata perché credo che il mio Castello abbia bisogno di volenterosi per essere migliorato e rinnovato, e la nostra Lista è fatta di queste persone.



(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Comunicato stampa

Un Castello per Tutti …INSIEME si può







I più letti della settimana: