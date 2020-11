Un Castello per Tutti ...INSIEME si può, mi presento: la candidata numero 8 Floriana Righi

Ciao, sono Floriana Righi e sono la Candidata numero 8 della lista che concorre per il castello di Serravalle, “Un Castello per Tutti ...INSIEME si può”, sono nata e ho sempre vissuto a Dogana, lavoro come impiegata da 30 anni nel settore privato. Sono molto legata al mio Paese e ho deciso di candidarmi in questa Lista, perché voglio dare il mio contributo per incrementare il “filo diretto” fra la cittadinanza e le Istituzioni. Mi piacerebbe sensibilizzare il più possibile i miei compaesani, per migliorare e valorizzare tutti insieme il nostro Castello, e quindi il nostro Paese.

c.s. Floriana Righi - “Un Castello per Tutti ...INSIEME si può”