“Un castello per tutti... Insieme si può”: Serata a tema “Uniti per il cambiamento”.

Incontro conclusivo, in vista del rinnovo dei Capitani di Castello e delle Giunte, in programma venerdì 27 novembre alle ore 21, presso la Casa del Castello a Serravalle) della lista: “UN CASTELLO PER TUTTI… INSIEME SI PUÒ”, con capolista Roberto Ercolani, a tema: Uniti per il cambiamento.

Ancora una serata per conoscere i candidati della lista, per illustrare i punti principali del programma, raccogliere e rispondere alle domande dei cittadini.

Impegnativo il tema della serata: Uniti per il cambiamento, parole che richiamano la necessità di unire le forze di tutti per lavorare al miglioramento delle condizioni di vita – in tutti gli aspetti - della nostra bella comunità che abita nel Castello di Serravalle.

Come già ricordato nei precedenti appuntamenti la responsabilità riguarda ciascun cittadino, che sia in Giunta o no, per questo il nostro impegno non finisce con questa serata, ma anzi desidera essere il trampolino di lancio per i prossimi anni, che chiediamo di sostenere a partire dal voto di domenica e successivamente con il vostro coinvolgimento (l’intento è quello di proporre gruppi di lavoro sulle singole problematiche del Castello aperti alla partecipazione di chi desidera coinvolgersi, per questo ti invitiamo a segnalarci la tua disponibilità).

www.uncastellopertutti.org



