UniAMO San Marino: Aggregazione e Ambiente

Venerdì 20 novembre dalle ore 16,00 la Lista UniAMO San Marino sarà presente presso la Casa Colombaia, in via Giacomini, per il secondo incontro con la cittadinanza, nel corso del quale saranno illustrati gli obiettivi della lista e si instaurerà un confronto tra i candidati e la cittadinanza.

Sarà un modo ulteriore di conoscere il programma articolato in 5 macroaree di cui le prime due riguardano l’Aggregazione e l’Ambiente:

L’ AGGREGAZIONE è un tema fondamentale per la vita di una reale comunità : gli eventi hanno fatto emergere ancora maggiormente l’importanza delle relazioni sociali e della necessità di costruire un forte tessuto collaborativo e solidale.

Pertanto UniAMo San Marino desidera che la Giunta diventi il fulcro operativo per la creazione di una rete virtuosa tra le persone che necessitano di assistenza e chi decide di mettersi a disposizione degli altri.

Si intende creare e supportare occasioni di aggregazione, consegnando al Castello una propria festa, organizzando iniziative per i meno giovani, allestendo feste per bambini e famiglie nei parchi dei vari Centri, creando giornate d’incontri tra ragazzi e disabilità con attività diverse da condividere assieme.

Si vuole inoltre ripristinare il tradizionale veglione di Sant’Agata, e impegnarsi per reintrodurre la realizzazione dei tradizionali veglioni nelle sedi storiche deputate.

Uniamo San Marino ritiene prioritario l’ AMBIENTE poichè prestare attenzione alle problematiche ambientali significa avere cura del mondo che ci ospita, della salute di tutti noi e di quelli che verranno.

UniAmo San Marino dunque è determinato ad incentivare le attività all’aria aperta, anche aumentando la vivibilità delle aree verdi e a vigilare sul decoro urbano e sulla bonifica delle aree private lasciate in stato di degrado.

Si ritiene fondamentale anche l’installazione di una Casina dell’acqua in posizione centrale per il Castello, e il ripristino della funzionalità di alcune sorgenti sia nel Centro Storico che nella zona di Santa Mustiola oltre che la sistemazione del Mulino di Canepa per destinarlo al ristoro degli escursionisti.

Info e news aggiornate sulla pagina Facebook Uniamo San Marino



