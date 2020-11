UniAMO SAN MARINO. Un programma realistico, fattibile, concreto

UniAMO SAN MARINO. Un programma realistico, fattibile, concreto.

Venerdì 27 novembre alle ore 18.30, la Lista UniAMO San Marino, in chiusura della campagna elettorale ed in ottemperanza al nuovo decreto, effettuerà una diretta streaming visibile sulla propria pagina Facebook (https://www.facebook.com/uniAMOSanMarino ) a testimonianza del suo essere tra la gente e per la gente. Tommaso Rossini, capolista insieme ai candidati, Marino Gualtieri, Secondo Bernardi, Nico Macina, Augusta Taddei, Marilia Reffi, Andrea Zanotti, Alberto Simoncini ed Enzo Alberto Pasquali illustreranno il programma, dividendolo nelle cinque macro aree tematiche: AGGREGAZIONE, AMBIENTE, CENTRO STORICO, CULTURA, VIABILITA’ E INFRASTRUTTURE. Creare situazioni che aggreghino gli individui, difendere e sostenere l’ambiente, preservare e valorizzare il centro storico, diffondere, sostenere e produrre cultura, potenziare e creare infrastrutture che rendano il Paese più sicuro, offrendo anche nuova vita a spazi ora trascurati: un programma realistico, fattibile, concreto che si avvale dell’esperienza di alcuni già presenti in giunta nella scorsa legislatura ed arricchito dal supporto di nuovi candidati con proprie peculiarità e competenze, uniti dalla comune volontà di ricercare il bene comune. Mossi dall’amore per il proprio Paese e dalla caparbietà, i componenti di UniAMO San Marino compongono una lista civica, di persone differenti per età, estrazione, professione, appartenenza politica, che avvertono il desiderio profondo di mettersi al servizio della Città di San Marino, un Castello particolarmente complesso, comprensivo di ben 4 centri e popolato da 4057 individui. UniAMO San Marino vuole offrire risposte e adottare soluzioni che supportino ogni fascia generazionale, ponendosi in ascolto delle esigenze di ogni singolo cittadino e diventando perno e collante tra la cittadinanza e le Istituzioni. UniAMO San Marino vuole un Paese solidale, dove il verde sia una risorsa di tutti, dove si possa stare insieme, vivere, riposare, divertirsi, confrontarsi e sentirsi accolti. ABBIAMO BISOGNO DI VOI PER REALIZZARE IL FUTURO.



I più letti della settimana: