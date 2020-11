UniAMOcittà per una Giunta Libera

Il Castello di Città di San Marino è un territorio complesso, in cui si incontrano e a volte si scontrano esigenze diverse: esigenze commerciali legate al turismo e agli eventi, esigenze residenziali, esigenze istituzionali, oltre alle normali necessità organizzative legate ai servizi e alla viabilità presenti in ogni castello. Una simile complessità va affrontata con conoscenza e competenza. Per questo molti di noi da anni collaborano con cittadini ed istituzioni. E per questo, data la lunga esperienza di impegno civico, abbiamo deciso per una istituzionalizzazione delle nostre azioni. Dunque, non ci manca la grinta, né l’esperienza né la competenza. Siamo liberi da ogni altro interesse che non sia il bene comune. Siamo liberi da ogni vincolo di appartenenza politico o partitica, che non sia l’appartenenza alla nostra comunità. Ci contraddistingue onestà intellettuale e caparbietà. Quello di cui ora i cittadini hanno bisogno. Il 29 novembre votate in sicurezza e votate uniAMOcittà

c.s. Lista Civica uniAMOcittà

