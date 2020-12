UniAMOcittà ringrazia i propri sostenitori

Grazie, grazie, grazie di cuore.

Abbiamo deciso di scendere in campo e sapendo che avremmo dovuto confrontarci con gruppi solidi, storici e radicati, che da decenni si fronteggiano per l'amministrazione del Castello di Città. Siamo partiti con un po' di incoscienza, tanti sogni, tanta passione e tanto coraggio, forti soltanto delle nostre esperienze e competenze. Abbiamo condiviso il progetto con i cittadini che, come noi, amano e vivono il Castello. Il 20.5% di loro ha voluto sostenerci mostrando col voto la loro fiducia. Non è poco per noi, e per loro e con loro continueremo ad impegnarci. Rinnoveremo gli appuntamenti con i cittadini forti di avere un rappresentante in Giunta e del sostegno di ciascuno dei nostri elettori.

Grazie di nuovo a tutti, noi restiamo in ascolto







Lista Civica uniAMOcittà