Gli appuntamenti Giovedì 19 novembre.

La lista 'Noi per Acquaviva' incontra la popolazione alle 21.00 alla Sala Polivalente del Centro Gualdo, in Via Fabrizio Da Montebello 5, a Gualdicciolo.

La lista di Serravalle "Un Castello per tutti... Insieme si può" incontra la cittadinanza dalle 18:30 alle 19:30 al bar Crema Cacao a Dogana.

La lista "Fiorentino Viva" continua con il secondo appuntamento il confronto con la cittadinanza. Appuntamento alle 21:00 nella sala cinema del Centro Sociale

