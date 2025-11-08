CITTÀ DI SAN MARINO
AMIAMO CITTÀ
Lista “AMIAMO CITTÀ”
Capolista: ALESSANDRO BRONZETTI, Borgo Maggiore, 12/03/1991
1. FRANCESCO MARIA ALBANI, Borgo Maggiore, 16/09/1994
2. NICOLÒ ANGELINI, Borgo Maggiore, 15/03/1992
3. PIERLUIGI BERARDI, Borgo Maggiore, 20/02/1997
4. MICHELE CARLINI, Borgo Maggiore, 25/11/1997
5. SOFIA CECCAROLI, Rimini, 14/06/2002
6. LUCA CIACCI, Borgo Maggiore, 14/02/2001
7. NICCOLÒ FORCELLINI, Borgo Maggiore, 02/10/1991
8. VIRGINIA GERI, Borgo Maggiore, 23/04/1998
9. TEA ROSSINI, Borgo Maggiore, 03/08/2007
10. DIEGO VOLPINARI, San Marino, 16/09/1975
11. MARINA VOLPINARI, San Marino, 03/11/1973