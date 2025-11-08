Lista unica “AMO SERRAVALLE
Capolista: ANDREA CRESCENTINI, Borgo Maggiore, 28/07/1986
1. MAURIZIO BOFFA, San Marino, 31/03/1959
2. VITTORIO BRIGLIADORI, Firenze, 13/01/1964
3. MARIA NICOLETTA GASPERONI, Serravalle, 03/07/1956
4. EMILY LAZZARI, CESENA, 09/06/2000
5. GLORIA MENGHI, San Marino, 25/02/1963
6. EROS MERLINI, Serravalle, 20/07/1957
7. SERGIO PASOLINI, Serravalle, 14/04/1953
8. CRISTIAN PELLICCIONI, Borgo Maggiore, 12/09/2004
9. PATRIZIA PIGNATTA, Borgo Maggiore, 18/01/1959
10. SARA STEFANELLI, San Marino, 19/09/1978
11. MATTEO TAMAGNINI, Serravalle, 01/02/1959
12. ROBERTA TOCCACELI, Dearborn, 01/06/1970
13. THOMAS ZANCHINI, Borgo Maggiore, 21/03/1992
