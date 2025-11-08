TV LIVE ·
RADIO LIVE ·
Logo San Marino RTV
16:02 Segretario Matteo Ciacci: "Addio piccolo ecomostro" 15:58 Mondiale tiro a Segno: al Cairo, Gasperoni centra il record personale 12:56 Borgo Maggiore: due nuovi autovelox in arrivo, in via Ordelaffi e strada Quinta Gualdaria 12:44 Europei U19, San Marino in Svizzera per la fase autunnale 12:44 Il Carpi ne fa 2 al Livorno, la Vis Pesaro pareggia a Terni 11:27 Federico Bruschi Campione Sammarinese di Pesca in Mare da Natante 10:18 Il ministro Giorgetti difende la manovra di bilancio: "Ci hanno massacrato, ma siamo nel giusto" 07:53 Ritrovato l'elicottero precipitato nei pressi di Badia Tedalda con a bordo due imprenditori: distrutto e bruciato
  1. Home
  2. Elezioni Giunte di Castello 2025
  3. Liste, candidati e programmi

AMO SERRAVALLE

8 nov 2025
AMO SERRAVALLE

Lista unica “AMO SERRAVALLE

Leggi il programma elettorale



Capolista: ANDREA CRESCENTINI, Borgo Maggiore, 28/07/1986
1. MAURIZIO BOFFA, San Marino, 31/03/1959
2. VITTORIO BRIGLIADORI, Firenze, 13/01/1964
3. MARIA NICOLETTA GASPERONI, Serravalle, 03/07/1956
4. EMILY LAZZARI, CESENA, 09/06/2000
5. GLORIA MENGHI, San Marino, 25/02/1963
6. EROS MERLINI, Serravalle, 20/07/1957
7. SERGIO PASOLINI, Serravalle, 14/04/1953
8. CRISTIAN PELLICCIONI, Borgo Maggiore, 12/09/2004
9. PATRIZIA PIGNATTA, Borgo Maggiore, 18/01/1959
10. SARA STEFANELLI, San Marino, 19/09/1978
11. MATTEO TAMAGNINI, Serravalle, 01/02/1959
12. ROBERTA TOCCACELI, Dearborn, 01/06/1970
13. THOMAS ZANCHINI, Borgo Maggiore, 21/03/1992

Riproduzione riservata ©

I più letti della settimana: Liste, candidati e programmi