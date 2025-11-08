TV LIVE ·
  1. Home
  2. Elezioni Giunte di Castello 2025
  3. Liste, candidati e programmi

CHIESANUOVA AVANTI

8 nov 2025
CHIESANUOVA AVANTI

Lista unica “CHIESANUOVA AVANTI”

Leggi il programma elettorale



Capolista: MARINO ROSTI, Santarcangelo di Romagna, 21/01/1953
1. FEDERICA BALDANI, Borgo Maggiore, 15/10/1993
2. TATIANA BROLLI, Borgo Maggiore, 19/06/1984
3. FEDERICO GIACOBBI, Borgo Maggiore, 17/06/1982
4. MARINO GIACOBBI, Borgo Maggiore, 11/06/1984
5. LAURA MORACCINI, Borgo Maggiore, 16/10/1986
6. MATTEO PESARESI, San Marino, 05/09/1980
7. SABRINA SPADA, Borgo Maggiore, 18/06/1985
8. MATTEO ZAVOLI, San Marino, 23/03/1978

