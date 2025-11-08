TV LIVE ·
  1. Home
  2. Elezioni Giunte di Castello 2025
  3. Liste, candidati e programmi

CITTÀ OLTRE LE MURA

8 nov 2025
CITTÀ OLTRE LE MURA

Lista “CITTÀ OLTRE LE MURA”

Leggi i programmi elettorali delle liste di San Marino Città



Capolista: ALBERTO SIMONCINI, Borgo Maggiore, 16/09/1996
1. ALESSIO MASI, Borgo Maggiore, 09/03/1999
2. ANDREA ANGELINI. Novafeltria, 21/01/1976
3. ANDREINA BARTOLINI, San Marino, 18/06/1968
4. ANNA GUERRA, Borgo Maggiore, 25/09/1991
5. BEATRICE BONELLI, Borgo maggiore, 05/05/1994
6. GIOVANNA REFFI, Borgo Maggiore, 05/02/1992
7. MARCELLO MULARONI, Borgo Maggiore,08/09/1998
8. MARINO GUALTIERI, San Marino, 03/09/1946
9. SAMANTA BURIONI, San Marino, 28/04/1976
10. SECONDO BERNARDI, San Marino, 06/10/1972
11. SIMONA CAPICCHIONI, San Marino, 28/04/1970
12. MARTINA CONTI, Ponte dell’Olio, 07/02/1984
13. DARIA RENZI, San Marino, 10/04/1976

