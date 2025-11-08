TV LIVE ·
  2. Elezioni Giunte di Castello 2025
  3. Liste, candidati e programmi

DOMAGNANO INSIEME

8 nov 2025
Lista “DOMAGNANO INSIEME”

Leggi i programmi elettorali delle liste di Domagnano


Capolista: ALBERTO LAZZARI, Borgo Maggiore, 06/09/1983
1. BARBARA SARTI, San Marino, 16/01/1972
2. ENEA TAMAGNINI, Borgo Maggiore, 28/03/2003
3. GIAN LUIGI CECCAROLI, Domagnano, 18/05/1957
4. LUANA BERARDI, Borgo Maggiore, 03/10/1995
5. MATTEO BERARDI, Borgo Maggiore, 11/12/1983
6. MATTEO VENERUCCI, San Marino, 16/12/1980
7. PIER MARINO GASPERONI, San Marino, 03/03/1963
8. STEFANO GHIOTTI, Borgo Maggiore, 30/09/1982
9. TOMMASO GASPERONI, Borgo Maggiore, 31/05/2005

