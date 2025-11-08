TV LIVE ·
RADIO LIVE ·
Logo San Marino RTV
16:02 Segretario Matteo Ciacci: "Addio piccolo ecomostro" 15:58 Mondiale tiro a Segno: al Cairo, Gasperoni centra il record personale 12:56 Borgo Maggiore: due nuovi autovelox in arrivo, in via Ordelaffi e strada Quinta Gualdaria 12:44 Europei U19, San Marino in Svizzera per la fase autunnale 12:44 Il Carpi ne fa 2 al Livorno, la Vis Pesaro pareggia a Terni 11:27 Federico Bruschi Campione Sammarinese di Pesca in Mare da Natante 10:18 Il ministro Giorgetti difende la manovra di bilancio: "Ci hanno massacrato, ma siamo nel giusto" 07:53 Ritrovato l'elicottero precipitato nei pressi di Badia Tedalda con a bordo due imprenditori: distrutto e bruciato
  1. Home
  2. Elezioni Giunte di Castello 2025
  3. Liste, candidati e programmi

INSIEME PER IL CASTELLO DI BORGO MAGGIORE

8 nov 2025
INSIEME PER IL CASTELLO DI BORGO MAGGIORE

Lista unica “INSIEME PER IL CASTELLO DI BORGO MAGGIORE”

Leggi il programma elettorale



Capolista: MATTEO SARTINI, Borgo Maggiore, 18/07/1982
1. ANDREA BARULLI, Borgo Maggiore, 03/08/1981
2. GABRIELE CECCHETTI, Acquaviva, 03/12/1959
3. VINCENZO COLONNA, Viareggio, 18/09/1969
4. VERONICA DE BIAGI, San Marino, 27/02/1976
5. CRISTINA FELICI, San Marino, 23/03/1967
6. ANGELO GABRIELLI, Faetano, 10/06/1965
7. GIACOMO GIORGETTI, Rimini, 26/02/2005
8. SIMONE GIOVAGNOLI, Borgo Maggiore, 12/07/1983
9. CATHERINE MARIE MACINA, Boulogne Billancourt, 14/19/1973
10. SONIA RICCARDI, San Marino, 14/12/1966
11. DANIELE TADDEI, San Marino, 26/03/1971
12. ANGELA ARZILLI, San Marino, 09/04/1978
13. SILVIA MAROCCHI, Beirut, 18/03/1972

Riproduzione riservata ©

I più letti della settimana: Liste, candidati e programmi