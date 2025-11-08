BORGO MAGGIORE
INSIEME PER IL CASTELLO DI BORGO MAGGIORE
Lista unica “INSIEME PER IL CASTELLO DI BORGO MAGGIORE”
Capolista: MATTEO SARTINI, Borgo Maggiore, 18/07/1982
1. ANDREA BARULLI, Borgo Maggiore, 03/08/1981
2. GABRIELE CECCHETTI, Acquaviva, 03/12/1959
3. VINCENZO COLONNA, Viareggio, 18/09/1969
4. VERONICA DE BIAGI, San Marino, 27/02/1976
5. CRISTINA FELICI, San Marino, 23/03/1967
6. ANGELO GABRIELLI, Faetano, 10/06/1965
7. GIACOMO GIORGETTI, Rimini, 26/02/2005
8. SIMONE GIOVAGNOLI, Borgo Maggiore, 12/07/1983
9. CATHERINE MARIE MACINA, Boulogne Billancourt, 14/19/1973
10. SONIA RICCARDI, San Marino, 14/12/1966
11. DANIELE TADDEI, San Marino, 26/03/1971
12. ANGELA ARZILLI, San Marino, 09/04/1978
13. SILVIA MAROCCHI, Beirut, 18/03/1972