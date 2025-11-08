FIORENTINO
UNITI PER FIORENTINO
Lista unica “UNITI PER FIORENTINO”
Capolista: MARCO GATTEI, San Marino, 06/07/1974
1. GIACOMO TOCCACELI, San Marino, 11/07/1973
2. FABIO GUIDI, San Marino, 06/05/1974
3. ANDREA PRONTI, San Marino, 23/09/1975
4. RAFFAELE GUERRA, Detroit, 08/09/1973
5. BARBARA CECCOLI, San Marino, 23/03/1967
6. FEDERICA MAZZA, Borgo Maggiore, 26/01/1983
7. ROSSANO TONINI, San Marino, 08/03/1968
8. ALFREDO CECCHETTI, San Marino, 09/01/1968
9. SECONDO CESARINI, Fiorentino, 24/10/1948