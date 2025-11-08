Giunte di Castello 2025, come si vota (LIS)

Tutti gli aventi diritto al voto ricevono per posta ordinaria dall'Ufficio Elettorale di Stato il Certificato Elettorale, che certifica il diritto di voto di ogni elettore e indica la sezione e il seggio in cui presentarsi. Nel caso in cui l'elettore sia sprovvisto di tale certificato, può, se avente diritto, presentarsi per ritirarne una copia presso l'Ufficio Elettorale di Stato, che ha sede in Via 28 Luglio, 196 - a Borgo Maggiore - Tel. 0549 882080.

Le votazioni hanno inizio alle ore 7.00 di domenica 23 novembre 2025 e terminano alle ore 20.00 dello stesso giorno. Gli elettori che si trovano nel seggio sono ammessi a votare comunque fino alle ore 21 e non oltre. Nella sezione elettorale speciale istituita presso l’Ospedale di Stato le operazioni di voto restano aperte sino alle ore 17:00.

DOCUMENTO DI IDENTITÀ

Per esercitare il diritto di voto, l’elettore deve esibire un documento di riconoscimento, anche scaduto, munito di fotografia, rilasciato da ufficio abilitato della Repubblica (carta d’identità, patente, passaporto) . In mancanza di tale documento, l’elettore potrà essere ammesso al voto qualora venga riconosciuto dal Presidente del seggio o da uno degli scrutatori oppure da due altri elettori, iscritti nella medesima sezione e noti al seggio, che ne attestino l’identità personale.

VOTO DI LISTA E VOTI DI PREFERENZA

L’elettore, dopo aver espletato le formalità per il riconoscimento, ricevuta la scheda, deve recarsi nella cabina ove procede innanzitutto ad esprimere il voto di lista: a tal fine deve tracciare, con la matita copiativa, un segno sul nome e cognome del candidato a Capitano di Castello prescelto o sul simbolo della lista.

Segnando il voto di lista, l’elettore può indicare i voti di preferenza per Membro di Giunta in numero non superiore a due, ricordando che in caso di preferenze espresse in eccedenza al numero consentito, tutti i voti di preferenza saranno annullati, restando valido unicamente il voto di lista.

Il voto di preferenza si esprime scrivendo, sempre con la matita copiativa, nelle apposite righe tracciate al centro della scheda, il nome e cognome del candidato a Membro di Giunta appartenente alla lista prescelta e, se occorre, la sua data di nascita. Qualora il candidato abbia due cognomi, l’elettore nel dare la preferenza, può scriverne uno solo; l’indicazione deve contenere entrambi i cognomi, quando vi sia la possibilità di confusione fra i candidati.

Il voto di preferenza si può esprimere anche indicando su ciascuna delle apposite righe tracciate al centro della scheda, il numero con il quale il candidato a Membro di Giunta è contraddistinto nella lista prescelta.







