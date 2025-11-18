Amiamo Città: Un progetto nuovo, concreto e nato dall’esperienza dei suoi candidati

La lista Amiamo Città nasce dall’entusiasmo e dalla determinazione di un gruppo di giovani, che hanno deciso di mettersi in prima linea per contribuire al rinnovamento del Castello, superando dinamiche e modalità operative che da anni ripropongono schemi ormai non più adeguati ed attuali.

Si tratta di un progetto innovativo, fondato su responsabilità, competenze e la voglia di mettersi al servizio della comunità.

Il gruppo è composto da persone con profili professionali diversi e complementari- imprenditori, studenti, liberi professionisti, dipendenti del settore pubblico e privato- che hanno deciso di collaborare per promuovere un approccio nuovo e più efficace alla gestione del territorio.

L’obiettivo della lista è chiaro: rendere il Castello più accessibile, funzionale, innovativo e rispondere ai bisogni di chi lo vive quotidianamente. Le proposte avanzate sono il risultato di un lavoro condiviso e orientato alla concretezza, evitando dichiarazioni generiche o soluzioni non attuabili.

Lavoriamo su proposte concrete, costruite in modo collaborativo, senza promesse vaghe o soluzioni realizzabili.

Amiamo Città invita tutti i cittadini a conoscere da vicino il gruppo, a confrontarsi e a contribuire con idee e suggerimenti nei seguenti appuntamenti pubblici:

19 novembre – ore 18:30 – Bar Kod77, Via Gino Giacomini

21 novembre – ore 19:30 - Festa finale al Guaita Viale A. Onofri: serata conclusiva della campagna ultima occasione per condividere e festeggiare insieme prima del voto del 23 novembre



