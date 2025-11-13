“Città Oltre le Mura”: esperienza, continuità e comunità per San Marino Città

La lista civica “Città Oltre le Mura”, guidata da Alberto Simoncini, già Capitano di Castello, nasce dall’impegno di tante persone che vivono e amano San Marino Città. Un gruppo fatto di esperienza e rinnovamento, che unisce esperti di amministrazione, volontari, giovani professionisti e cittadini attivi con un obiettivo chiaro: dare nuova energia alla vita del Castello e allo stesso tempo garantire continuità ai progetti già iniziati. Il programma mette le persone al centro, con iniziative dedicate a solidarietà, spazi e servizi per tutti, partecipazione, bambini, famiglie e ambiente. Grande attenzione è riservata anche al Centro Storico, cuore identitario del Castello, con interventi per favorire la residenzialità, migliorare la mobilità e valorizzare il patrimonio culturale. Ma soprattutto, “Città Oltre le Mura” crede in una politica fatta di ascolto, presenza e dialogo. Per questo invita tutti i cittadini a partecipare agli incontri pubblici per conoscerci di persona, condividere idee e costruire insieme il futuro della nostra comunità. Ecco i prossimi appuntamenti:

• Stasera, giovedì 13 novembre, ore 20:45 – Bar del Posto, Santa Mustiola

• Sabato 15 novembre, ore 17:00 – Galleria Caffè, Centro Storico

Il 15 novembre interverrà, oltre ad Alberto Simoncini e ai candidati della Lista, anche Alessandro Amadei - Presidente del Comites San Marino - che illustrerà la Legge n. 158/2020 che ha introdotto l'estensione del diritto di voto nelle elezioni delle Giunte ai cittadini stranieri residenti da almeno dieci anni. Per conoscerci, confrontarci e immaginare insieme una Città che cresce oltre le sue mura, dove ogni voce conta e ogni persona fa la differenza.

