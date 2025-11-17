Città Oltre le Mura: la campagna elettorale entra nel vivo, gli ultimi due appuntamenti

Lista civica Città Oltre le Mura
La lista civica Città Oltre le Mura entra nel vivo dell’ultima settimana di campagna elettorale con entusiasmo, determinazione e una profonda gratitudine verso tutte le persone che in questi giorni ci stanno sostenendo con la loro presenza, il loro incoraggiamento e il loro calore umano. Sentiamo forte la vicinanza della cittadinanza, e questo ci dà la giusta carica per continuare a metterci al servizio del nostro Castello con impegno e responsabilità.
Noi ci siamo, e siamo pronti per esserci ancora!
Invitiamo la popolazione agli ultimi due appuntamenti pubblici organizzati per incontrarci, ascoltarci e costruire insieme una visione condivisa per la nostra comunità:
Mercoledì 19 novembre – ore 20:45
Bar Giulietti – San Marino Città
Un’occasione per confrontarci apertamente, raccontare le nostre proposte e ascoltare idee, bisogni e suggestioni di chi vive ogni giorno il nostro Castello.
Venerdì 21 novembre – ore 18:00
ex Tiro a Volo - Murata
Avremo l’opportunità di vivere un momento conviviale e informale per ritrovarci, salutarci e celebrare il percorso costruito insieme in queste settimane. Una serata per ringraziare tutte le persone che ci sostengono, che ci hanno accolti, ascoltati e accompagnati: la loro fiducia è il motore che ci guida verso il voto del 23 novembre.
Città Oltre le Mura crede in una Giunta di Castello fatta di ascolto, presenza e partecipazione. Il nostro obiettivo è un Castello più unito, solidale e vivo, in cui ogni persona possa sentirsi parte attiva della comunità.
Vi aspettiamo per condividere insieme quest’ultima tappa, prima del voto di domenica 23 novembre 2025.
Comunicato stampa
Città Oltre le Mura