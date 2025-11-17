Città Oltre le Mura: la campagna elettorale entra nel vivo, gli ultimi due appuntamenti

La lista civica Città Oltre le Mura entra nel vivo dell’ultima settimana di campagna elettorale con entusiasmo, determinazione e una profonda gratitudine verso tutte le persone che in questi giorni ci stanno sostenendo con la loro presenza, il loro incoraggiamento e il loro calore umano. Sentiamo forte la vicinanza della cittadinanza, e questo ci dà la giusta carica per continuare a metterci al servizio del nostro Castello con impegno e responsabilità.

Noi ci siamo, e siamo pronti per esserci ancora!

Invitiamo la popolazione agli ultimi due appuntamenti pubblici organizzati per incontrarci, ascoltarci e costruire insieme una visione condivisa per la nostra comunità:



Mercoledì 19 novembre – ore 20:45

Bar Giulietti – San Marino Città

Un’occasione per confrontarci apertamente, raccontare le nostre proposte e ascoltare idee, bisogni e suggestioni di chi vive ogni giorno il nostro Castello.



Venerdì 21 novembre – ore 18:00

ex Tiro a Volo - Murata

Avremo l’opportunità di vivere un momento conviviale e informale per ritrovarci, salutarci e celebrare il percorso costruito insieme in queste settimane. Una serata per ringraziare tutte le persone che ci sostengono, che ci hanno accolti, ascoltati e accompagnati: la loro fiducia è il motore che ci guida verso il voto del 23 novembre.



Città Oltre le Mura crede in una Giunta di Castello fatta di ascolto, presenza e partecipazione. Il nostro obiettivo è un Castello più unito, solidale e vivo, in cui ogni persona possa sentirsi parte attiva della comunità.

Vi aspettiamo per condividere insieme quest’ultima tappa, prima del voto di domenica 23 novembre 2025.



