Insieme per il Castello di Borgo Maggiore: Incontri pubblici di presentazione e confronto
Giovedì 13 novembre
Prima serata di confronto pubblico
Sala Ex International
– ore 21.00
A seguire: piccolo rinfresco
Mercoledì 19 novembre
Seconda serata di confronto pubblico
Sala Ex International
– ore 21.00
Venerdì 21 novembre
Chiusura campagna
Time Off
– ore 19.00
Con aperitivo offerto
Elezioni: Domenica 23 novembre 2025
Le location sono state scelte per offrire a tutti una sede comoda e facilmente accessibile
Comunicato stampa
Insieme per il Castello di Borgo Maggiore
