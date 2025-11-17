Insieme per il Castello di Borgo Maggiore: Incontri pubblici di presentazione e confronto

Insieme per il Castello di Borgo Maggiore: Incontri pubblici di presentazione e confronto.

Giovedì 13 novembre
Prima serata di confronto pubblico
Sala Ex International
– ore 21.00
A seguire: piccolo rinfresco


Mercoledì 19 novembre
Seconda serata di confronto pubblico
Sala Ex International
– ore 21.00

Venerdì 21 novembre
Chiusura campagna
Time Off
– ore 19.00
Con aperitivo offerto

Elezioni: Domenica 23 novembre 2025

Le location sono state scelte per offrire a tutti una sede comoda e facilmente accessibile

Comunicato stampa
Insieme per il Castello di Borgo Maggiore

