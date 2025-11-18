La campagna elettorale di Domagnano Oggi e Domani prosegue nel Castello di Domagnano

La campagna elettorale di Domagnano Oggi e Domani prosegue nel Castello di Domagnano.

Ultima settimana di campagna elettorale per la lista Domagnano Oggi e Domani, guidata da Roberta Cecchini, in corsa per le elezioni della Giunta del Castello di Domagnano di questa domenica.

Una lista che crede nella partecipazione attiva dei cittadini nelle decisioni riguardanti il proprio territorio. Per questo invita tutti i cittadini e residenti di Domagnano a due importanti momenti di confronto:

Giovedì 20 novembre, ore 21:00 – Incontro con la cittadinanza al Bar di Torraccia, accompagnato da castagne e vin brulè.

Venerdì 21 novembre, ore 21:00 – Chiusura della campagna elettorale presso la Sala Montelupo.

Due occasioni preziose per conoscere la lista, il programma e i candidati, ma soprattutto per ascoltare le vostre idee e proposte per migliorare il Castello.

Tutte le informazioni sulla lista sono disponibili su oggiedomani.org e su Facebook e Instagram, @domagnanooggiedomani.

“Partecipiamo oggi per costruire il domani di Domagnano”



Comunicato stampa

Lista Domagnano Oggi e Domani

