La lista Civica Città Oltre le Mura esprime gratitudine e conferma il proprio impegno

La lista civica Città Oltre le Mura desidera esprimere il più sentito ringraziamento a tutti i cittadini e residenti non cittadini che hanno scelto di accordarle il proprio sostegno, di credere nel progetto, nella dedizione e nella visione per il futuro del nostro territorio. Un ringraziamento particolare viene espresso dal capolista Alberto Simoncini, che rinnova la propria gratitudine per la fiducia ricevuta e per la volontà manifestata dai cittadini di dare continuità al lavoro avviato. Simoncini desidera inoltre rivolgere un sentito ringraziamento a tutti i membri della lista per l’impegno, la determinazione e la disponibilità dimostrati in queste settimane intense e decisive: un contributo fondamentale che ha reso possibile questo importante risultato. La lista Città Oltre le Mura assicura fin da ora una collaborazione stretta e costante con i colleghi, condividendo l’obiettivo di riunire sotto un unico e inclusivo cappello tutte le frazioni di Città, rafforzando così il senso di appartenenza e coesione della nostra comunità. Con rinnovato spirito di servizio e gratitudine.

c.s. Città Oltre le Mura









