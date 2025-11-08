TV LIVE ·
RADIO LIVE ·
Logo San Marino RTV
16:02 Segretario Matteo Ciacci: "Addio piccolo ecomostro" 15:58 Mondiale tiro a Segno: al Cairo, Gasperoni centra il record personale 12:56 Borgo Maggiore: due nuovi autovelox in arrivo, in via Ordelaffi e strada Quinta Gualdaria 12:44 Europei U19, San Marino in Svizzera per la fase autunnale 12:44 Il Carpi ne fa 2 al Livorno, la Vis Pesaro pareggia a Terni 11:27 Federico Bruschi Campione Sammarinese di Pesca in Mare da Natante 10:18 Il ministro Giorgetti difende la manovra di bilancio: "Ci hanno massacrato, ma siamo nel giusto" 07:53 Ritrovato l'elicottero precipitato nei pressi di Badia Tedalda con a bordo due imprenditori: distrutto e bruciato
  1. Home
  2. Elezioni Giunte di Castello 2025
  3. Comunicati stampa

La lista "Uniti per Fiorentino" si presenta, tutti gli appuntamenti

8 nov 2025
La lista "Uniti per Fiorentino" si presenta, tutti gli appuntamenti

Le date in cui la lista "Uniti per Fiorentino" ha previsto di incontrare la cittadinanza:

Lunedì 10 novembre dalle ore 20:30 presso la sala cinema del Centro Sociale:
- Serata pubblica di presentazione del programma elettorale e dei candidati a membri di Giunta
- Seguirà un piccolo rinfresco a base di castagne e cagnina

Mercoledì 12 novembre dalle ore 18:00 presso il Bar Rugiada in via Mario Tosini:
- Incontro con la cittadinanza per discussioni libere e presentazione
- Sarà offerto un piccolo buffet ed aperitivo ai partecipanti

Venerdì 14 novembre dalle ore 18:00 presso il Bar Punto a Capo in via del Passetto:
- Incontro con la cittadinanza per discussioni libere e presentazione
- Sarà offerto un piccolo buffet ed aperitivo ai partecipanti

Martedì 18 novembre dalle ore 20:30 presso la sala cinema del Centro Sociale:
- Serata pubblica di presentazione del programma elettorale e dei candidati a membri di Giunta
- Seguirà un piccolo rinfresco a base di spianata dei morti e vino

Giovedì 20 novembre dalle ore 18:00 presso il Bar Punto in via del Passetto / strada di San Gianno:
- Incontro con la cittadinanza per discussioni libere e presentazione
- Sarà offerto un piccolo buffet ed aperitivo ai partecipanti




Riproduzione riservata ©

I più letti della settimana: Comunicati stampa