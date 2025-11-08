La lista "Uniti per Fiorentino" si presenta, tutti gli appuntamenti

Le date in cui la lista "Uniti per Fiorentino" ha previsto di incontrare la cittadinanza:

Lunedì 10 novembre dalle ore 20:30 presso la sala cinema del Centro Sociale:
- Serata pubblica di presentazione del programma elettorale e dei candidati a membri di Giunta
- Seguirà un piccolo rinfresco a base di castagne e cagnina

Mercoledì 12 novembre dalle ore 18:00 presso il Bar Rugiada in via Mario Tosini:
- Incontro con la cittadinanza per discussioni libere e presentazione
- Sarà offerto un piccolo buffet ed aperitivo ai partecipanti

Venerdì 14 novembre dalle ore 18:00 presso il Bar Punto a Capo in via del Passetto:
- Incontro con la cittadinanza per discussioni libere e presentazione
- Sarà offerto un piccolo buffet ed aperitivo ai partecipanti

Martedì 18 novembre dalle ore 20:30 presso la sala cinema del Centro Sociale:
- Serata pubblica di presentazione del programma elettorale e dei candidati a membri di Giunta
- Seguirà un piccolo rinfresco a base di spianata dei morti e vino

Giovedì 20 novembre dalle ore 18:00 presso il Bar Punto in via del Passetto / strada di San Gianno:
- Incontro con la cittadinanza per discussioni libere e presentazione
- Sarà offerto un piccolo buffet ed aperitivo ai partecipanti

