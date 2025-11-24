Lista Amiamo Città: Un grazie di cuore a chi ha creduto in noi

Lista Amiamo Città: Un grazie di cuore a chi ha creduto in noi.

Ci sono risultati che non si misurano solo in numeri, ma in emozioni.

I 568 voti che abbiamo ricevuto non rappresentano soltanto una scelta elettorale: sono un abbraccio collettivo, un “vi vediamo, vi ascoltiamo, continuate”.

Per noi sono questo: un segnale forte, sincero, umano.

Amiamo Città è nata da un foglio bianco. Da persone che non avevano mai prestato il proprio volto alla vita amministrativa o politica, ma che avevano qualcosa da dire. Idee diverse, energie nuove, la voglia di mettersi in gioco davvero. Siamo partiti da zero, senza certezze, ma con un grande desiderio: rendere la nostra comunità un luogo più vivo, più giusto, più coraggioso.

Il cambiamento fa paura, lo sappiamo. Spaventa perché rompe gli schemi, perché obbliga a ripensarsi, perché costringe a guardare oltre ciò che conosciamo. Ma è anche l’unica strada per crescere, trasformarsi, diventare migliori. E voi, con quei 568 voti, ci avete dimostrato che non si è mai soli quando si sceglie di provare a cambiare qualcosa.

Per questo, oggi, il nostro grazie è profondo e autentico.

Grazie a chi ci ha dato fiducia.

Grazie a chi ha creduto che i volti nuovi non siano un rischio, ma una risorsa.

Grazie a chi ha scelto di scommettere su un’idea e su un sogno.

Continueremo con la stessa passione, la stessa trasparenza e lo stesso amore che hanno dato vita a Amiamo Città.

Il viaggio è appena iniziato, e sapere che camminate con noi fa tutta la differenza.



Comunicato stampa

Amiamo Città

