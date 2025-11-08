TV LIVE ·
Lista "Uniti per Fiorentino": Prima serata pubblica

8 nov 2025
Lunedì 10 novembre alle ore 20:30 presso la sala cinema del Centro Sociale di Fiorentino, in via la Rena, si terrà la prima serata pubblica organizzata dalla lista civica “Uniti per Fiorentino” che si presenta per le prossime elezioni della Giunta di Castello.

Verrà illustrato il programma elettorale i cui punti salienti sono:
1. Rapporti fra Giunta, Centro Sociale e Circolo Sei Più;
2. Riqualificazione del territorio;
3. Festa del Castello
4. Iniziative culturali
Verranno inoltre presentati tutti i candidati a membro di Giunta.
Seguirà un piccolo rinfresco a base di castagne e cagnina offerto a tutti i partecipanti.
Invitiamo tutta la cittadinanza di Fiorentino per conoscerci e per condividere il nostro progetto per il futuro del Castello.

Comunicato stampa
La Lista civica
Uniti per Fiorentino





