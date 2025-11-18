Tommaso Gasperoni: "Ridare vitalità al centro di Domagnano per ricostruire il senso di comunità"

Per anni la piazza del centro ha rappresentato il cuore pulsante della vita sociale di Domagnano: eventi culturali, musica, iniziative giovanili e momenti di incontro che hanno contribuito a creare un forte senso di appartenenza. Negli ultimi tempi, però, quella vitalità si è affievolita. I ragazzi hanno meno occasioni per ritrovarsi, gli spazi dedicati alla socialità sono utilizzati con meno continuità e la comunità sente il bisogno di recuperare un’identità condivisa. La mia candidatura alla Giunta di Castello nasce dal desiderio di riaccendere questo spirito, creando nuove opportunità di aggregazione, crescita e partecipazione. Domagnano ha tutte le potenzialità per tornare a essere un luogo dinamico e accogliente, ma serve una visione concreta e una presenza costante sul territorio. Le attività culturali, musicali e ricreative devono tornare a essere un elemento stabile dell’identità del Castello, costruite insieme alle associazioni, ai gruppi giovanili e alle realtà locali desiderose di contribuire a una nuova stagione di entusiasmo e iniziativa. Il mio progetto punta soprattutto a riportare le fasce più giovani al centro della vita comunitaria. Oggi molti miei coetanei faticano a riconoscere un ruolo concreto alle Giunte, spesso percepite come organi distanti e poco incisivi. Ritengo quindi fondamentale restituire alla Giunta il compito di essere un vero ponte tra cittadini e istituzioni: un luogo capace di ascoltare, valorizzare e trasformare le idee in progetti reali. Ridare vitalità al Castello significa offrire nuovi spazi e occasioni di incontro, garantire una presenza costante sul territorio e adottare un metodo di lavoro chiaro e trasparente. Solo così sarà possibile ricostruire la fiducia e restituire a tutti – in particolare ai ragazzi e alle famiglie – quel senso di appartenenza che da sempre rappresenta il cuore della nostra comunità. Tra i temi più sentiti c’è la rivitalizzazione della piazza del centro, che per anni ha ospitato alcune delle iniziative più amate del territorio, come Geometrie Sonore. Restituirle centralità significa farla tornare a essere un luogo vivo durante tutto l’anno, capace di accogliere attività culturali, musicali e ricreative in collaborazione con associazioni, gruppi informali e realtà locali. Accanto agli eventi, è necessario intervenire sulla qualità degli spazi pubblici. La riqualificazione del campetto del centro è ormai un’esigenza condivisa, così come un ripensamento dello sgambatoio esistente, oggi isolato e distante dalle abitazioni e dalle vie principali. Renderlo più accessibile favorirebbe nuovi momenti di socializzazione e contribuirebbe a migliorare la vivibilità quotidiana. Domagnano non deve essere semplicemente attraversato: deve tornare a essere vissuto. Ciò significa valorizzare i percorsi pedonali, curare il verde, migliorare l’arredo urbano e promuovere iniziative che coinvolgano tutte le fasce d’età. Una comunità cresce quando le persone sentono che il proprio contributo trova ascolto e attenzione. La Giunta deve essere presente, riconoscibile e attiva. Deve seguire i progetti, facilitare la collaborazione tra le realtà del territorio e accompagnare le proposte dei cittadini all’interno dei percorsi istituzionali. Solo così possiamo ricostruire un rapporto autentico e restituire ai cittadini un organo vicino, utile e capace di incidere realmente sulla vita del Castello. Domagnano merita di tornare a vivere, e io sono pronto a fare la mia parte con impegno, serietà e passione, perché questo obiettivo diventi realtà.

C,.s. - Tommaso Gasperoni

Candidato n. 9 – Lista “Domagnano Insieme”

