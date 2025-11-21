Ufficio Elettorale di Stato: Orari dei seggi elettorali

Il capo dell’ufficio elettorale della Repubblica di San Marino comunica che nella giornata del 23 novembre prossimo i seggi elettorali osserveranno i seguenti orari:
Seggio speciale situato presso l’Ospedale di Stato solo per i degenti del nosocomio piano 3 (ambulatorio di ortopedia) dalle ore 7:00 alle ore 17:00
Tutti gli altri seggi i cui indirizzi sono sotto riportati osserveranno il seguente orario:
Apertura ore: 7:00
Chiusura ore: 20:00
Localizzazione dei seggi in territorio:
Città: Palazzo degli Studi – Scuola Media Viale Campo dei Giudei n. 33
Borgo Maggiore: Scuola Elementare “La Roccia” Via Ventotto Luglio n. 46
Serravalle: Scuola Media Via E. Balducci n. 18
Dogana: Scuola Elementare Via Ranco Mauro n. 25
Acquaviva: Scuola Elementare Via Della Margherita n. 1
Chiesanuova: Scuola Elementare Via Corrado Forti n. 62
Domagnano: Scuola dell’Infanzia Via Cà’ Pirazzone n. 9
Faetano: Scuola Elementare Via Chiara Villani n. 16
Fiorentino: Scuola Elementare Via G. Corbelli n. 68
Montegiardino: Scuola Elementare Strada Scalbati n. 9
Il capo dell’Ufficio Elettorale di Stato
