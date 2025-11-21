TV LIVE ·
RADIO LIVE ·
Logo San Marino RTV
19:45 Domagnano-Academy, Amati: "Vittoria complicata", Di Maio: "Risultato bugiardo" 19:20 Oscar Grandoni Campione Sammarinese Method 19:00 Il Domagnano doma l'Academy e sale al terzo posto 18:34 L'Arezzo fa suo il big match di Ascoli e allunga in vetta (0-2) 17:22 Veneto, Campania e Puglia al voto per le elezioni regionali: urne aperte fino alle 15 di domani 17:16 Walter Nanni eletto presidente della Moto Nautica Emilia Romagna 17:10 Colloqui a Ginevra sulla proposta Usa di pace in Ucraina 16:24 Notte fonda per il Pietracuta: il Mezzolara dilaga 5-0 14:39 "Ri-salto nel tempo" con la Compagnia I Teatranti: i problemi di oggi sono quelli di ieri 14:36 Elezioni Giunte 2025: la Reggenza al voto
  1. Home
  2. Elezioni Giunte di Castello 2025
  3. Comunicati stampa

Ufficio Elettorale di Stato: Orari dei seggi elettorali

21 nov 2025
Ufficio Elettorale di Stato: Orari dei seggi elettorali

Il capo dell’ufficio elettorale della Repubblica di San Marino comunica che nella giornata del 23 novembre prossimo i seggi elettorali osserveranno i seguenti orari:

Seggio speciale situato presso l’Ospedale di Stato solo per i degenti del nosocomio piano 3 (ambulatorio di ortopedia) dalle ore 7:00 alle ore 17:00

Tutti gli altri seggi i cui indirizzi sono sotto riportati osserveranno il seguente orario:
Apertura ore: 7:00
Chiusura ore: 20:00

Localizzazione dei seggi in territorio:
Città: Palazzo degli Studi – Scuola Media Viale Campo dei Giudei n. 33
Borgo Maggiore: Scuola Elementare “La Roccia” Via Ventotto Luglio n. 46
Serravalle: Scuola Media Via E. Balducci n. 18
Dogana: Scuola Elementare Via Ranco Mauro n. 25
Acquaviva: Scuola Elementare Via Della Margherita n. 1
Chiesanuova: Scuola Elementare Via Corrado Forti n. 62
Domagnano: Scuola dell’Infanzia Via Cà’ Pirazzone n. 9
Faetano: Scuola Elementare Via Chiara Villani n. 16
Fiorentino: Scuola Elementare Via G. Corbelli n. 68
Montegiardino: Scuola Elementare Strada Scalbati n. 9

Il capo dell’Ufficio Elettorale di Stato



Riproduzione riservata ©

I più letti della settimana: Comunicati stampa