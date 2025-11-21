Virginia Geri ("Amiamo Città"): “Il coraggio quieto di chi vuole ricominciare”

C’è un momento, alla fine di ogni campagna elettorale, in cui torna il silenzio. Un silenzio buono, che ti fa ripensare ai volti incontrati, alle strette di mano, alle parole scabiate. Oggi, in questo silenzio che non fa paura, desidero chiudere una campagna che per me è stata un dono. In queste settimane mi sono messa a disposizione delle persone, cercando di far comprendere ciò che potrei offrire al Castello in futuro: lo studio, l’impegno e l’esperienza costruita passo dopo passo, con umiltà e determinazione. Perché credo davvero che la nostra comunità meriti di più. È stata un’esperienza profonda, intensa, che mi ha permesso di guardare Città oltre i suoi scorci, negli occhi delle persone. Ho incontrato tanti giovani. Ragazzi che vivono all’ombra delle nostre mura ma che spesso non si sentono più parte di questa storia. Universitari e ragazzi sammarinesi che rientrano e non trovano luoghi dove stare, respirare, sentirsi a casa. Volti belli, ma stanchi. E dentro quei volti ho letto una domanda semplice e tagliente: “Ma noi, qui, contiamo ancora qualcosa?” È anche per questo che ho scelto di candidarmi. Non per mettere da parte nessuno, non per fare la guerra a ciò che c’è stato. Ma per costruire, ricucire, rimettere al centro la comunità: i bambini, i giovani, le famiglie, i commercianti che aprono ogni mattina i loro negozi e tengono viva la Città, i nostri amatissimi anziani che custodiscono la memoria di chi siamo. Il nostro Castello non merita di spegnersi un po’ di più ogni anno. Non merita una giunta che preferisce non fare pur di non rischiare. Merita, invece, una guida aperta, inclusiva, capace di ascoltare e di osare un po’ di più. Merita idee, entusiasmo, cura. La Città non è un museo: è un organismo vivo, che pulsa se qualcuno lo fa pulsare. E allora sì, è tempo di cambiare. Non per dividere, ma per aprire nuove strade insieme.

È tempo che i giovani tornino a interessarsi di politica, prima che qualcuno decida ancora una volta al posto loro. È tempo di superare l’idea delle giunte come vecchi equilibri tra potentati e tornare a vederle come luoghi di servizio, energia e progettualità condivisa. Per tutto questo, e con tutto il cuore, invito ogni cittadino a votare il 23 novembre. Non per me, non per noi candidati. Ma per la Città. Per il suo futuro. Per la possibilità – concreta, semplice, viva – di rimettere in moto la vita del Castello. Il 23 novembre possiamo scegliere se restare immobili o rimetterci in cammino. Io ho già scelto. E spero sinceramente che la nostra Città scelga di camminare accanto a noi.



Virginia Geri Candidata – Lista Amiamo Città



