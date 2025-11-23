GIUNTE 2025 Elezioni Giunte, affluenza definitiva alle 20.00: quorum raggiunto in tutti i Castelli Montegiardino si conferma il più virtuoso. Affluenza a picco a Chiesanuova. Quorum superato per pochi punti percentuali a Borgo Maggiore e Serravalle. Dalle 21 la diretta su San Marino Rtv

Le elezioni amministrative 2025 sono valide in tutti i Castelli. Il quorum del 35% è stato superato nel pomeriggio anche a Borgo Maggiore e Serravalle, gli unici due Castelli sotto alla soglia alle 17:00.

I dati definitivi dell'affluenza dicono che Montegiardino si conferma il Castello più virtuoso, con il 60,63% degli aventi diritto che si sono recati alle urne Giacomo Rinaldi si conferma quindi Capitani di Castello. Capitano uscente confermato anche a Faetano, con il 48,26% dei concittadini di capitan Giorgio Moroni che sono andati a votare. Terzo Castello per affluenza è Domagnano con il 44,91%, dove si sono sfidati Alberto Lazzari e Roberta Cecchini. Segue San Marino Città con il 44,39% di affluenza ed il testa a testa tra Alberto Simoncini e Alessandro Bronzetti. Segue Fiorentino con il 44,17%, andando così ad eleggere Capitano Marco Gattei. Poco sotto, con il 43,35%, si posiziona Chiesanuova di Marino Rosti. Qui è molto pesante il passivo rispetto alle elezioni del 2020, con il 14,39% in meno degli elettori andati al seggio. Segue Acquaviva con il 42,40% di affluenza ed Enzo Semprini confermato Capitano. Fanalini di coda Serravalle e Borgo Maggiore. Nel primo Castello si è recato a votare il 37,62% degli aventi diritto, certificando l'elezione di Andrea Crescentini a primo cittadini. A Borgo sono andati a votare il 37,86% degli elettori, eleggendo così Matteo Sartini.

