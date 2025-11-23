GIUNTE 2025

Elezioni Giunte: alle 12.00 affluenza al 14,77%

QUESTA SERA ALLE 21.00 SU SAN MARINO RTV LO SPOGLIO IN DIRETTA

Elezioni Giunte: alle 12.00 affluenza al 14,77%.

La prima rilevazione dell'affluenza generale in questa giornata elettorale per il rinnovo della Giunte di Castello è al 14,77%, con un +0,50% rispetto al 2020.
Il Castello più virtuoso è stato Montegiardino con il 19,56%, fanalino di coda Borgo Maggiore con il 12,67%. Il corpo elettorale è composto da 26,649 elettori.

QUESTA SERA ALLE 21.00 SU SAN MARINO RTV LO SPOGLIO IN DIRETTA

[Banner_Google_ADS]

I più letti della settimana:

Questo sito fa uso di cookie, anche di terze parti, necessari al funzionamento e utili alle finalità illustrate nella privacy e cookie policy.
Per maggiori dettagli o negare il consenso a tutti o alcuni cookie consulta la nostra privacy & cookie policy