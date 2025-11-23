GIUNTE 2025 Elezioni Giunte: alle 17.00 quorum raggiunto in 4 Castelli sui 7 con la lista unica QUESTA SERA ALLE 21.00 SU SAN MARINO RTV LO SPOGLIO IN DIRETTA

L'affluenza alle ore 17:00 in questa giornata elettorale per il rinnovo della Giunte di Castello è complessivamente al 33,75%, in linea con il voto del 2020. Nel dettaglio hanno già raggiunto il quorum 4 Castelli sui 7 in cui è candidata una sola lista. Montegiardino risulta il Castello più virtuoso con il 51,11% di affluenza. Segue Faetano con il 40,02%, Fiorentino con il 37,10% e Acquaviva con 35,13%. Quindi possono considerarsi già Capitani Giacomo Rinaldi a Montegiardino, Giorgio Moroni a Faetano, Marco Gattei a Fiorentino ed Enzo Semprini ad Acquaviva.

Sotto la soglia del 35% c'è, per una sola persona, Chiesanuova (34,92%) mentre più indietro ci sono Serravalle con 30,96% e Borgo Maggiore con il 29,91%. Calcolatrice alla mano a Borgo Maggiore devono recarsi alle urne 277 elettori, a Serravalle in 350.

