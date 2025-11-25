Elezioni Giunte di Castello: ecco tutte le preferenze

Le composizioni definitive delle nuove Giunte. In fotogallery tutti i voti Castello per Castello

Le elezioni delle Giunte di Castello 2025 hanno definito la nuova composizione dei nove organi di decentramento istituzionale della Repubblica di San Marino. Di seguito, sfogliando la gallery, il quadro completo delle preferenze individuali ottenute da ciascun candidato nei diversi Castelli e quindi la composizione definitiva delle nuove Giunte.



Foto Gallery

