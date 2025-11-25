Elezioni Giunte di Castello: ecco tutte le preferenze
Le composizioni definitive delle nuove Giunte. In fotogallery tutti i voti Castello per Castello
Le elezioni delle Giunte di Castello 2025 hanno definito la nuova composizione dei nove organi di decentramento istituzionale della Repubblica di San Marino. Di seguito, sfogliando la gallery, il quadro completo delle preferenze individuali ottenute da ciascun candidato nei diversi Castelli e quindi la composizione definitiva delle nuove Giunte.
- Montegiardino – Lista “Uniti per Montegiardino”: Elena Gasperoni – 178, Marcello Fabbri – 149, Lorenzo Francioni – 147, Fausta Casadei – 107, Serena Toccaceli – 77;
- Fiorentino – Lista “Uniti per Fiorentino”: Federica Mazza – 367, Giacomo Toccaceli – 246, Barbara Ceccoli – 220, Fabio Guidi – 158, Raffaele Guerra – 111, Alfredo Cecchetti – 105, Andrea Pronti – 84;
- Faetano – Lista “Faetano Viva”: Michele Moroni – 132, Adelmo Massimo Giardi – 120, Raffaella Bedetti – 113, Pier Marino Bedetti – 102, Pietro Renzi – 75;
- Domagnano – Liste “Domagnano Oggi e Domani” e “Domagnano Insieme”: Nicola Giancecchi – 192, Peppino Ugolini – 184, Giuliano Tamagnini – 97, Angela Carloni – 89, Barbara Sarti – 141, Gian Luigi Ceccaroli – 115
- Chiesanuova – Lista “Chiesanuova Avanti”: Federico Giacobbi – 153, Federica Baldani – 99, Tatiana Brolli – 88, Marino Giacobbi – 83, Matteo Zavoli – 79;
- Acquaviva – Lista “Noi per Acquaviva”: Alessandro Bindi – 210, Mirko Montali – 176, Gian Matteo Torri – 121, Samuele Selva – 120, Gabriele Ghiotti – 100;
- Serravalle – Lista “Amo Serravalle”: Eros Merlini – 833, Matteo Tamagnini – 534, Maria Nicoletta Gasperoni – 473, Emily Lazzari – 463, Vittorio Brigliadori – 384, Gloria Menghi – 346, Roberta Toccaceli – 333;
- Borgo Maggiore – Lista “Insieme per il Castello di Borgo Maggiore”: Daniele Taddei – 428, Vincenzo Colonna – 347, Angelo Gabrielli – 297, Simone Giovagnoli – 249, Andrea Barulli – 242, Veronica De Biagi – 208, Angela Arzilli – 187;
- Città di San Marino – Liste “Città Oltre le Mura” e “Amiamo Città”: Secondo Bernardi – 167, Simona Capicchioni – 143, Andreina Bartolini – 119, Marino Gualtieri – 107, Virginia Geri – 169, Tea Rossini – 105.
